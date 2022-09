Assassin’s Creed Mirage zaoferuje dwie mechaniki znane z Red Dead Redemption 2?

Zgodnie z zapowiedziami Assassin’s Creed Mirage ma być znacznie krótsze od ostatnich części serii. W nadchodzącej odsłonie popularnego cyklu nie zabraknie też fantastycznych istot. Tymczasem do sieci trafiły kolejne interesujące informacje na temat wspomnianego tytułu. Zdaniem jednego z branżowych insiderów produkcja Ubisoftu ma bowiem zawierać dwie mechaniki znane z Red Dead Redemption 2.

W Assassin’s Creed Mirage mają pojawić się obozy i system przestępczości

Autorem powyższych rewelacji jest Adrien Perea, który w ostatnim czasie jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem informował o opóźnieniu premier takich tytułów jak Forspoken czy Hogwarts Legacy. Zdaniem insidera Assassin’s Creed Mirage ma otrzymać system przestępczości podobny do tego, który pojawił się we wspomnianym Red Dead Redemption 2. Oznacza to, że po popełnieniu przestępstwa za bohaterem zostanie wystawiony list gończy, a ucieczka z miejsca zdarzenia nie będzie oznaczała końca problemów ze stróżami prawa.



Perea informuje również, że w Assassin’s Creed Mirage gracze będą mogli korzystać z obozów, które będą rozsiane po całym świecie gry. Pod względem założeń wspomniane miejsca mają przypominać bazy wypadowe znane zarówno z wymienionej wyżej produkcji Rockstara, jak i Assassin’s Creed Valhalla. W trakcie pobytu we wspomnianych miejscach Basim będzie mógł nie tylko odpocząć, ale także doskonalić swoje umiejętności.



Powyższe doniesienia nie doczekały się oczywiście komentarza ze strony Ubisoftu, dlatego jak zawsze w takich przypadkach radzimy podchodzić do przedstawionych informacji z dystansem.



Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Mirage zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w przyszłym roku. Na ten moment dokładna data premiery gry nie jest jednak znana. Zainteresowanych zachęcamy natomiast do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Edycji Kolekcjonerskiej.

