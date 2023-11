Assassin’s Creed Mirage wkrótce z nowym trybem i utrudnieniem dla „ekspertów”

Ubisoft postanowił ponownie odpowiedzieć na prośby graczy. We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) zapowiedziano, że już w grudniu Assassin’s Creed Mirage otrzyma tryb Nowa Gra Plus . Cieszący się popularnością wśród wielu użytkowników wariant rozgrywki zostanie udostępniony za darmo w ramach aktualizacji.

Jak wspomnieliśmy wyżej, nie jest to jedyna atrakcja, którą szykuje Ubisoft. Francuska firma przygotowuje bowiem również niespodziankę dla prawdziwych „ekspertów”. Wraz z trybem Nowa Gra Plus w Assassin’s Creed Mirage pojawi się także opcja permadeath, która będzie dostępna na wszystkich poziomach trudności. Więcej informacji na temat grudniowej aktualizacji mamy otrzymać „wkrótce”.

Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Mirage dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony serii Assassin’s Creed, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Mirage. Wyczekiwany powrót do korzeni.

