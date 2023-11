Nadchodzi patch do AC: Mirage. Gracze będą mogli wyłączyć irytującą opcję graficzną

Na oficjalnej stronie internetowej Ubisoftu pojawiła się dziś wiadomość o nadchodzącej aktualizacji 1.0.5 do gry Assassin’s Creed: Mirage. Powinna to być pozytywna wieść dla sporej części społeczności, ponieważ łatka pozwoli wyłączyć jedną z opcji w ustawieniach graficznych, która choć miała zapewnić większy realizm, tak finalnie irytowała graczy.

Assassin’s Creed: Mirage – nowa aktualizacja

Aktualizacja z numerem 1.0.5 zostanie udostępniona 7 listopada o godzinie 14:00 czasu polskiego na komputerach osobistych (około 4,22 GB) oraz konsolach PlayStation 4 (około 5,79 GB), PlayStation 5 (około 2,83 GB), Xbox One (około 3,02 GB) oraz Xbox Series X/S (około 3,54 GB). W ramach przypomnienia, praktycznie od premiery społeczność narzeka na dziwaczne rozmycie krawędzi obiektów w grze – jest to skutek tzw. aberracji chromatycznej, co teoretycznie powinno zwiększyć realizm całej oprawy graficznej, ale w rzeczywistości efekt tej funkcji jest dość słaby, a czasem może nawet rozpraszać.