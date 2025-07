Ash powróci do Pokemonów? Reżyser serii odniósł się do tematu

Pokemony trwają nadal, ale już bez Asha i Pikachu. Jest jednak szansa na to, że kultowa postać ponownie pojawi się na ekranach.

W niedawnym wywiadzie dla japońskiego magazynu Otomedia, reżyser wykonawczy serii, Kunihiko Yuyama, zasugerował, że powrót Asha do świata Pokemonów to tylko kwestia czasu. Informację podał dalej serwis comicbook.com. Ash wkrótce powróci na ekrany? Reżyser Kunihiko Yuyama zdradził również, że w jego oczach Ash “zawsze będzie miał 10 lat”, co oznacza, że jeśli powróci, zobaczymy go takim, jakim był zawsze, a nie jako dorosłego czy starszego mentora. To stanowczo obala liczne fanowskie teorie, jakoby bohaterowie nowej serii Liko i Roy byli jego dziećmi lub że Ash mógłby pełnić rolę starszego przewodnika w stylu anime pokroju Boruto czy Yashahime.

Choć może się wydawać, że na spekulacje o powrocie Asha jest jeszcze za wcześnie, wywiad potwierdził, że nowa seria Pokemon Horizons osadzona jest w tym samym uniwersum co oryginał. Otwiera to drzwi do potencjalnych występów nie tylko Asha, ale i innych znanych postaci, takich jak Zespół R (Team Rocket). Twórcy są jednak ostrożni. Wiedzą, że zbyt szybkie wprowadzenie Asha mogłoby przyćmić nowych bohaterów. Liko i Roy dopiero zyskują na znaczeniu, dlatego jakikolwiek występ Asha musiałby być bardzo starannie przemyślany, by nie odebrać uwagi młodszym trenerom.

Według doniesień, najrozsądniejszym momentem na powrót Asha byłaby specjalna okazja, np. 30-lecie marki Pokemon, które przypada będzie miało miejsce w 2026 roku. Jubileuszowy odcinek lub film pełnometrażowy byłyby idealną okazją do wielkiego powrotu. Powrót Asha mógłby wtedy mieć formę miniserii lub specjalnego filmu crossoverowego, bez potrzeby burzenia głównej linii fabularnej Horizons. Warto przypomnieć, że seria Pokemony od lat wypuszcza też poboczne serie, takie jak Pokemon Origins, więc nie jest wykluczone, że Ash mógłby powrócić właśnie w takim formacie, jako bohater własnej historii, wspierającej główną serię. Co ciekawe, choć Ash przez niemal 30 lat pozostawał 10-latkiem, wielu fanów od lat wyraża pragnienie, by w końcu zobaczyć go jako dorosłego trenera. Taki rozwój dałby ogromne możliwości narracyjne, np. Ash mógłby zostać mentorem dla nowych pokoleń, nauczycielem w akademii Pokemon, a nawet członkiem Elitarnej Czwórki czy Mistrzem Regionu. Taka wersja Asha byłaby logicznym krokiem po jego zwycięstwie w Światowym Turnieju Pokemonów, który formalnie zakończył jego wielką podróż. Zamiast resetować jego postać przy każdej nowej serii, starszy Ash mógłby symbolizować dorastanie fanów razem z marką.