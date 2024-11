Arcane kosztował majątek. Serial ze świata League of Legends najdroższą animacją w historii

Już za dwa dni zadebiutują pierwsze trzy odcinki drugiego sezonu Arcane. Fani serialu powrócą do świata League of Legends po trzyletniej przerwie, poznając dalszy ciąg historii Jinx i Vi. Chociaż serial był ogromnym sukcesem Netflixa i stał się jednym z najchętniej oglądanych produkcji w 2021 roku, to nikt nie przepuszczał, że Arcane stanie się najdroższym animowanym serialem w historii. Okazuje się, że platforma wraz z Riot Games przeznaczyła na produkcję oraz promocję aż 250 milionów dolarów.

Arcane to najdroższy serial animowany w historii

Koszt pierwszych dziewięciu odcinków miał wynieść 80 milionów dolarów, zaś drugi kosztował już koło 100 mln dolarów. Eksperci twierdzą, że koszty produkcji znacznie przekroczyły typowe wydatki na animację, co wynikało z pracochłonnego podejścia, jak i częstych przekroczeń kosztów spowodowanych opóźnieniami w dostarczaniu scenariusza. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku doszło do strajku scenarzystów i wiele seriali mierzyło się z podobnymi problemami. Zauważono również, że Riot jest niedoświadczony na polu filmów i seriali, więc wysokie koszty wynikają również z rozrzutności i braku optymalizacji wydatków, a także same ambicje studia.