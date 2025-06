Arc System Works zapowiada prezentację nowości. Zobaczymy nowy projekt twórcy Guilty Gear

Według zapowiedzi, showcase dostarczy najnowszych informacji o działalności Arc System Works, w tym zapowiedzi zupełnie nowych tytułów tworzonych i wydawanych przez studio. Największym punktem programu ma być nowy projekt tworzony przez Daisuke Ishiwatariego, legendarnego twórcę serii Guilty Gear, który odpowiadał za postaci, fabułę oraz ścieżkę dźwiękową wszystkich dotychczasowych odsłon. Ostatnim tytułem, nad którym pracował Ishiwatari, było wydane w 2021 roku Guilty Gear Strive, gdzie ponownie pełnił rolę głównego projektanta i kompozytora.

Coć wiele wskazuje na to, że zapowiadany nowy projekt może być kolejną częścią serii Guilty Gear, nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Warto przypomnieć, że Guilty Gear Strive osiągnęło imponujące wyniki na Steamie, w szczytowym momencie grało w nią ponad 31 tysięcy graczy jednocześnie, co przewyższało rekordy takich tytułów jak Street Fighter V czy Tekken 7 w ich najlepszych czasach. Obie te serie doczekały się już nowych odsłon – Street Fighter 6 i Tekken 8, które przyciągnęły odpowiednio około 70 i 50 tysięcy graczy jednocześnie.