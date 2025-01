Apple TV+ zapowiada nowy thriller szpiegowski Prime Target. Zobacz zwiastun

Już wkrótce premiera wyczekiwanego Rozdzielenia na Apple TV+. Tymczasem platforma zapowiada kolejny serial z zagadką i spiskiem w tle. Ujawniono pierwszy zwiastun serialu Prime Target, w którym Leo Woodall (Biały Lotos) wciela się w genialnego matematyka Edwarda Brooka. Na tyle genialnego, że jego odkrycie stanie się cenne dla różnych, niebezpiecznych ludzi.

Apple prezentuje nowy thriller szpiegowski

Główny bohater dokonuje przełomowego odkrycia, znajdując potencjalny wzór w liczbach pierwszych, co może dać mu dostęp do każdego komputera na świecie. Jego odkrycie, jak łatwo się domyśleć, przyciąga uwagę niebezpiecznych wrogów, którzy chcą go powstrzymać. W tej pełnej napięcia historii dołącza do niego agentka NSA Taylah Sanders (Quintessa Swindell), która początkowo miała go śledzić, ale ostatecznie łączą siły, by rozwikłać rządowy spisek.