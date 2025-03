Holland - recenzja filmu. To ketchup, nie krew

Kto kiedykolwiek był w Holandii, ten wie, że to specyficzny kraj – wiatraki, rowery, tulipany. Wszystko zdaje się tam płynąć wolniej, a ludzie żyją w zgodzie i spokoju. Ten idylliczny klimat leży u podstaw amerykańskiego miasteczka Holland, w którym rozgrywa się akcja filmu. Jak łatwo przewidzieć, ta sterylna, bezpieczna i przyjazna atmosfera to jedynie iluzja. Symbolicznym motywem w filmie jest makieta modelowej kolejki, przedstawiająca idealnie uporządkowany świat – w przeciwieństwie do rzeczywistości bohaterów.

Idealne przedmieścia, mroczne sekrety

A jak wygląda ta rzeczywistość? Zadowolona i uśmiechnięta żona wcale nie jest tak szczęśliwa, jak się wydaje. Łagodny, bezproblemowy mąż skrywa tajemnicę. Grzeczny syn potrafi kląć jak szewc. Nawet ketchup, którym bohaterka oblewa mięso, z czasem przeistacza się w krew – niczym w sennym koszmarze. Zamiast słodkiego ciasta, otrzymujemy więc od twórców krwisty stek. Jego smak nie ma w sobie jednak nic wyszukanego, wręcz przeciwnie – znamy to i zdołaliśmy się tym już nie raz przejeść.

Nicole Kidman, która w ostatnim czasie zdaje się mieć wyjątkowo napięty grafik, ponownie wciela się w postać wpisującą się w jej ugruntowany od kilku lat wizerunek. To silna kobieta, poszukująca niezależności i marząca o docenieniu oraz realizacji swoich pragnień. Widzieliśmy już podobną rolę w serialowej Parze idealnej; jej wariacją była także postać z filmu Babygirl, w którym Kidman romansowała z dużo młodszym mężczyzną. Motyw romansu wraca jak bumerang również w Holland. O jej roli w filmie Mimi Cave mam niewiele (dobrego) do powiedzenia, poza tym, że aktorka niemal nieustannie wydaje się być zdziwiona tym, co doświadcza. Podzieliłem jej wrażenia podczas seansu.

Ważna informacja do odnotowania. Scenariusz autorstwa Andrew Sodroskiego znalazł się w 2013 roku na tzw. Czarnej Liście Hollywood. Jest to zestawienie najlepszych niezrealizowanych scenariuszy. Może na papierze wyglądał obiecująco, nie przeczę, ale gdzieś ten potencjał uleciał z wiatrem napędzającym holenderskie wiatraki. Twórcy Holland raczej nie wiedzą co to suspens. “Co tu się właściwie odwala?” – to pytanie wybrzmi zapewne w głowie niejednego z was podczas seansu. Powinno mieć to związek z zagadkową fabułą, ale tak prawdę mówiąc w konfuzję wprowadza głównie niejasność przesłania i ogólna dziwaczność tego tworu, który na domiar złego, rozkręca się w ślimaczym tempie.