Apple się cieszy, bo cła Trumpa nie obejmą smartfonów i PC — ale co z konsolami?

Jak wcześniej informowaliśmy, prezydent USA wyraźnie utrudnił sprowadzanie zdobyczy technologii do kraju, zapowiedzią nałożenia wysokich ceł na różne produkty. W domyśle, braliśmy pod uwagę tu głównie konsole i komputery. Zagrożona został dystrybucja Switcha 2. Ale najwyraźniej, producenci komputerów i smartfonów mogą spać spokojnie.

Komputery i smartfony mają nie być objęte nowymi cłami

Komputery osobiste i smartfony mają być zwolnione z odwetowych ceł planowanych przez Donalda Trumpa. Problem w tym, że konsole do gier już niekoniecznie. Jak donosi Christopher Dring w The Game Buisness, nowe taryfy mogą objąć nie tylko nadchodzącą konsolę Nintendo Switch 2, ale także sprzęt PlayStation i Xbox. Na marne pocieszenie – ponoć kartridże do Switcha najprawdopodobniej zostaną zwolnione z opłat.