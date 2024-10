Anthony Hopkins wsiądzie do szybkiego samochodu. Zagra w filmie o bracich Maserati

Anthony Hopkins zagra w biograficznym filmie Maserati: The Brothers, reżyserowanym przez Bobby'ego Moresco. Film opowie historię braci Maserati, założycieli luksusowej włoskiej marki samochodowej. Hopkins wcieli się w rolę włoskiego finansisty, który wspiera braci w ich przedsięwzięciach. Produkcją zajmuje się Andrea Iervolino, którego poprzednie projekty obejmowały m.in. film Lamborghini: The Man Behind the Legend.

Getty Images

Anthnony Hopkins zagra w filmie o bracich Maserati

Zdjęcia do filmu rozpoczną się w Bolonii, gdzie bracia Maserati założyli swoją firmę w 1914 roku. Na marginesie, trójząb, będący symbolem Maserati, jest inspirowany Fontanną Neptuna w Bolonii. Firma jest obecnie częścią koncernu Fiat. Zyskała sławę zarówno w świecie wyścigów, jak i luksusowych samochodów egzotycznych.