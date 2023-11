Andrzej Sapkowski zdradził szczegóły nowego Wiedźmina. Pisarz chwali Henry’ego Cavilla

W ubiegłym tygodniu odbył się konwent Comic Con w Wiedniu, na którym obecny był Andrzej Sapkowski. Pisarz ujawnił termin premiery nowej książki z serii Wiedźmin. Niestety żadnych szczegółów podczas swojego panelu nie ujawnił, ale nieco więcej informacji postanowił zdradzić w wywiadzie dla Beyond Pixels. Pisarz został zapytany o kolejną powieść, powiązania z główną sagą oraz kto będzie głównym bohaterem.

Nie wiem. Osobiście lubię serial Netflixa, ale nie jestem w tym specjalistą. To tylko moja opinia.

W tym samym wywiadzie Andrzej Sapkowski został zapytany również o liczne adaptacje Wiedźmina. Wcześniej w innej rozmowie pisarz przyznał, że twórcy serialu Netflixa nie chcieli go słuchać i ignorowali jego pomysły. Zapytany, czy poleciłby którąkolwiek z ekranizacji jego powieści odparł, że lubi Wiedźmina z Henrym Cavillem.

Nie, to nie jest teraz mój plan. Ta nowa książka będzie samodzielną powieścią, ale… może, kto może to wiedzieć.

Sapkowski odparł, że nowy Wiedźmin nie będzie miał wiele odniesień do poprzednich odsłon serii i fani powinni spodziewać się kolejnej powieści w stylu Sezonu Burz. Jednocześnie potwierdził, że będzie to kolejna książka o Geralcie.

W wywiadzie Sapkowski przyznał również, że chociaż nie myśli obrazami, to w jego wyobraźni Henry Cavill nadał odpowiedni głos Geraltowi. Pisarz skomplementował aktora, który odszedł z serialu po trzecim sezonie.

Powtarzam, w moich książkach widzę tylko litery. Ale potem zobaczyłem serial Netflixa i powiedziałbym, że głos Cavilla jest dla mnie odpowiedni. Odwzorowuje moją własną ideę na głos Geralta. To byłby właśnie Cavill.

Już wcześniej Sapkowski komplementował odtwórcę głównej roli w Wiedźminie Netflixa. W rozmowie z magazynem People przyznał, że Cavill to prawdziwy profesjonalista, który podobnie jak Viggo Mortensen oddał swoją twarz Aragornowi z Władcy Pierścieni, tak Henry Cavill oddał swój wizerunek dla Geralta. „I tak pozostanie na zawsze” – zakończył Sapkowski.

Jak wiemy, jego słowa się nie potwierdziły i Henry Cavill rozstał się z Wiedźminem. W szykowanym przez Netflixa czwartym i piątym sezonie zobaczymy Liama Hemswortha w roli Geralta z Rivii. Platforma pracuje również nad dwoma spin-offami, w tym serialowi poświęconemu Szczurom, a także pełnometrażowemu anime The Witcher: Sirens of the Deep, które zadebiutuje w przyszłym roku.