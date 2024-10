Andrew Garfield, odtwórca Spider-Mana, o Melu Gibsonie: "każdy zasługuje na drugą szansę"

To reżyser, który jest emocjonalnym gawędziarzem, zawsze potrafi czuć, co dzieje się wokół niego. Wiedział, kiedy jest dobrze, a kiedy nie, i po prostu mu ufałem

Dowiedziałem się, że ludzie mogą się zmienić i uzdrowić. Zasługują na drugą, trzecią, czwartą szansę, ponieważ nikt z nas nie jest nieomylny

Gibson, mimo swojej burzliwej przeszłości, która obejmowała m.in. rasistowskie komentarze i skandale związane z alkoholizmem, a także przemoc wobec kobiety, powrócił do reżyserii dzięki sukcesowi Przełęczy ocalonych. Film zdobył sześć nominacji do Oscara. Gibson od kilku lat jest co raz częściej widoczny jako aktor, w tym m.in. w serialu Continental: W świecie Johna Wicka. Ale co raz bardziej rozkręca się też reżysersko. W 2025 roku zadebiutuje jego 3000 metrów nad ziemią Markiem Wahlbergiem. Aktor i reżyser w jednej osobie wciąż przymierza się także do reżyserii sequela Pasji. Wciąż realne jest też, że Gibson podejmie się reżyserii Zabójczej broni 5.