Amnesia: The Bunker z nowymi szczegółami. Wiemy, ile czasu zajmie przejście gry

W rozmowie z serwisem GamingBolt udział wziął Frederik Olsson. Podczas rozmowy przedstawiciel studia Frictional Games ujawnił, że ukończenie Amnesia: The Bunker powinno zająć graczom od około 4 do 6 godzin . Długość rozgrywki będzie jednak zależeć od podejmowanych decyzji oraz umiejętności danego użytkownika.

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć fabularny zwiastun Amnesia: The Bunker . Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych ze wspomnianą produkcją. Deweloperzy ze studia Frictional Games udzielili bowiem wywiadu, w którym podzielili się nowymi szczegółami na temat nadchodzącej odsłony serii Amnesia. Twórcy ujawnili m.in. ile czasu zajmie użytkownikom ukończenie gry.

Przedstawiciel studia Frictional Games podkreślił również, że „dynamiczny i losowy charakter” Amnesia: The Bunker sprawi, że każda rozgrywka będzie „wyjątkowa i inna”. Gracze będą więc mogli zdecydować się na ponowne przejście produkcji w poszukiwaniu nowych wrażeń i doświadczeń.

Na koniec przypomnijmy, że Amnesia: The Bunker ma zadebiutować na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X/S już 16 maja. Warto pamiętać, że nadchodząca produkcja studia Frictional Games trafi w dniu swojej premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nowej odsłony serii Amnesia na PC.