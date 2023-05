Amerykanie obawiają się sztucznej inteligencji. Najbardziej boją są wyborcy Trumpa

W tym roku okazało się, że wizje znane do tej pory z filmów science fiction przybliżyły się o krok do naszej rzeczywistości. Wielu twierdzi, że systemy te mogą poprawić życie i gospodarkę, ale ludzie jednak obawiają się o swoją przyszłość. Firmy spieszą się teraz z integracją ChatGPT i podobnych generatywnych SI w swoich firmach i podczas gdy ich szefowie cieszą się na myśl o maszynie, która może wykonać tę samą pracę co człowiek w ułamku czasu, wiele osób martwi się, że sytuacja wymknie się spod kontroli – i to nie tylko na froncie pracy.

W ankiecie internetowej Reuters/Ipsos przeprowadzonej między 9 a 15 maja zapytano 4415 dorosłych Amerykanów o opinie na temat sztucznej inteligencji. Aż 61% respondentów uważa, że sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie dla ludzkości, podczas gdy tylko 22% się z tym nie zgodziło, a 17% nie ma pewności.

Amerykanie obawiają się sztucznej inteligencji

Patrząc na określone grupy, 70% wyborców Trumpa wyraziło wyższy poziom zaniepokojenia przyszłością zagrożoną przez sztuczną inteligencję, w porównaniu z 60% wyborców Bidena. W ankiecie nie wyjaśniono dokładnie, jaki rodzaj sztucznej inteligencji zagraża ludziom, ale prawdopodobnie należy do ogólnej kategorii maszyn, które stają się zbyt inteligentne.