AMD Ryzen 9 9950X3D w rekordowo niskiej cenie. Czy trend z USA przyjdzie do PL?

Flagowiec od AMD z technologią 3D V-Cache doczekał się największej obniżki od premiery. Ryzen 9 9950X3D jest dostępny w USA za 569 dolarów na Amazon i w Newegg.

Jak informuje VideoCardz, AMD Ryzen 9 9950X3D spadł do najniższej dotąd ceny w amerykańskiej sprzedaży.

W Polsce procesor można znaleźć także w sklepie Sferis.pl. AMD Ryzen 9 9950X3D w wersji Box jest tam dostępny za 2 641,90 zł na dzień pisania tego materiału.

W dobie magazynów przepełnionych komponentami takich bonusów można w przyszłości spodziewać się więcej.

Newegg wyrównuje cenę do 569 dolarów po użyciu kodu BTS21, a dodatkowo dorzuca w zestawie chłodzenie Cooler Master Elite Liquid 240 CPU AIO, którego standardowa cena wynosi 79,99 USD.

Oferta Amazona dotyczy samego procesora i nie wymaga wpisywania kodu promocyjnego. Wystarczy aktywować kupon widoczny przy produkcie.

To także mniej niż poprzednio odnotowane na Amazon minimum. Wówczas procesor kosztował 573,99 USD, więc wciąż nieco drożej.

Procesor kosztuje teraz 569 dolarów, czyli o 130 dolarów mniej niż wynosiła cena premierowa, ustalona wówczas na 699 dolarów.

To pokazuje, że amerykańska promocja na poziomie 569 dolarów wygląda atrakcyjnie również na tle krajowych ofert, choć po doliczeniu podatków i ewentualnych kosztów importu różnica może się znacznie skurczyć.

Ryzen 9 9950X3D to 16-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor z rodziny Zen 5, wyposażony w 128 MB pamięci cache L3 oraz 16 MB cache L2. Łącznie daje to 144 MB pamięci podręcznej.

Jego maksymalne taktowanie boost wynosi 5,7 GHz, a TDP układu to 170 W. Procesor korzysta z podstawki AM5 i standardowo nie jest sprzedawany z chłodzeniem.

Dla osób składających wydajny komputer do gier i pracy w USA promocja może być interesująca, zwłaszcza w przypadku zestawu z Newegg, gdzie za tę samą kwotę można otrzymać także przydatne chłodzenie wodne.

Trzeba jednak pamiętać, że obie oferty są ograniczone dostępnością i mogą zniknąć bez wcześniejszej zapowiedzi.

Czy na takie okazje możemy liczyć w Polsce? Dajcie znać w komentarzach.