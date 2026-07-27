Zaloguj się lub Zarejestruj

AMD Ryzen 9 9950X3D w rekordowo niskiej cenie. Czy trend z USA przyjdzie do PL?

Paweł Rudy
2026/07/27 22:55
0
0

Flagowiec od AMD z technologią 3D V-Cache doczekał się największej obniżki od premiery. Ryzen 9 9950X3D jest dostępny w USA za 569 dolarów na Amazon i w Newegg.

Jak informuje VideoCardz, AMD Ryzen 9 9950X3D spadł do najniższej dotąd ceny w amerykańskiej sprzedaży.

Procesor kosztuje teraz 569 dolarów, czyli o 130 dolarów mniej niż wynosiła cena premierowa, ustalona wówczas na 699 dolarów.

AMD Ryzen 9 9950X3D w rekordowo niskiej cenie. Czy trend z USA przyjdzie do PL?

To także mniej niż poprzednio odnotowane na Amazon minimum. Wówczas procesor kosztował 573,99 USD, więc wciąż nieco drożej.

Oferta Amazona dotyczy samego procesora i nie wymaga wpisywania kodu promocyjnego. Wystarczy aktywować kupon widoczny przy produkcie.

Newegg wyrównuje cenę do 569 dolarów po użyciu kodu BTS21, a dodatkowo dorzuca w zestawie chłodzenie Cooler Master Elite Liquid 240 CPU AIO, którego standardowa cena wynosi 79,99 USD.

W dobie magazynów przepełnionych komponentami takich bonusów można w przyszłości spodziewać się więcej.

W Polsce procesor można znaleźć także w sklepie Sferis.pl. AMD Ryzen 9 9950X3D w wersji Box jest tam dostępny za 2 641,90 zł na dzień pisania tego materiału.

GramTV przedstawia:

To pokazuje, że amerykańska promocja na poziomie 569 dolarów wygląda atrakcyjnie również na tle krajowych ofert, choć po doliczeniu podatków i ewentualnych kosztów importu różnica może się znacznie skurczyć.

Ryzen 9 9950X3D to 16-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor z rodziny Zen 5, wyposażony w 128 MB pamięci cache L3 oraz 16 MB cache L2. Łącznie daje to 144 MB pamięci podręcznej.

Jego maksymalne taktowanie boost wynosi 5,7 GHz, a TDP układu to 170 W. Procesor korzysta z podstawki AM5 i standardowo nie jest sprzedawany z chłodzeniem.

Dla osób składających wydajny komputer do gier i pracy w USA promocja może być interesująca, zwłaszcza w przypadku zestawu z Newegg, gdzie za tę samą kwotę można otrzymać także przydatne chłodzenie wodne.

Trzeba jednak pamiętać, że obie oferty są ograniczone dostępnością i mogą zniknąć bez wcześniejszej zapowiedzi.

Czy na takie okazje możemy liczyć w Polsce? Dajcie znać w komentarzach.

Tagi:

Tech
procesory
AMD Ryzen
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112