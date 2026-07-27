AMD Ryzen 9 9950X3D w rekordowo niskiej cenie. Czy trend z USA przyjdzie do PL?

To pokazuje, że amerykańska promocja na poziomie 569 dolarów wygląda atrakcyjnie również na tle krajowych ofert, choć po doliczeniu podatków i ewentualnych kosztów importu różnica może się znacznie skurczyć.
Ryzen 9 9950X3D to 16-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor z rodziny Zen 5, wyposażony w 128 MB pamięci cache L3 oraz 16 MB cache L2. Łącznie daje to 144 MB pamięci podręcznej.
Jego maksymalne taktowanie boost wynosi 5,7 GHz, a TDP układu to 170 W. Procesor korzysta z podstawki AM5 i standardowo nie jest sprzedawany z chłodzeniem.
Dla osób składających wydajny komputer do gier i pracy w USA promocja może być interesująca, zwłaszcza w przypadku zestawu z Newegg, gdzie za tę samą kwotę można otrzymać także przydatne chłodzenie wodne.
Trzeba jednak pamiętać, że obie oferty są ograniczone dostępnością i mogą zniknąć bez wcześniejszej zapowiedzi.
Czy na takie okazje możemy liczyć w Polsce? Dajcie znać w komentarzach.
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