Amber Heard walczy z demonami na zwiastunie swojego nowego filmu. Premiera jeszcze w tym roku

Chociaż wydawało się, że po przegranej sprawie sądowej z Johnnym Deppem kariera aktorska Amber Heard zostanie zakończona, to aktorkę wkrótce zobaczymy w aż dwóch filmach. Jednym z nich jest Aquaman i Zaginione Królestwo, co potwierdził pierwszy zwiastun produkcji od DC Studios, w którym Heard pojawia się w jednej scenie. Zanim jednak dojdzie do premiery nowego superbohaterskiego widowiska w amerykańskich kinach pojawi się film In the Fire, który właśnie otrzymał oficjalny zwiastun.

In the Fire – pierwszy zwiastun nowego filmu z Amber Heard

Historia rozgrywa się w latach 90. XIX wieku. Główną bohaterką jest Grace Burnham, psychiatra na odległej plantacji w Kolumbii, opiekująca się niezrównoważonym chłopcem o niewytłumaczalnych zdolnościach. Kobieta rozpoczynając leczenie dziecka, wszczyna wojnę między nauką a religią. Miejscowy ksiądz twierdzi, że chłopiec jest opętany przez diabła i jest przyczyną nieszczęść wioski.