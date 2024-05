Amazon rusza z produkcją Masters of the Universe. Nowy He-Man wybrany

Jesteśmy podekscytowani powołaniem do życia ukochanego Masters of the Universe i nie możemy być bardziej szczęśliwi z ogłoszenia niezwykle utalentowanego Nicholasa Galitzine'a w roli naszego He-Mana. To ponowne przedstawienie tej postaci i jej wszechświata będzie epickim filmem, który zachwyci widzów aż do Eterni – powiedziała Julie Rapaport, szefowa produkcji i rozwoju filmów w Amazon Studia MGM.