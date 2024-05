Netflix rezygnuje z aktorskiego He-Mana. Ale projekt nie zostanie skasowany

Platforma nie zamierza kręcić aktorskiej wersji Masters of the Universe i zrezygnowała z produkcji filmu.

Amazon i Mattel Films planują kinowego He-Mana, który ma nie tylko nowego reżysera, ale również datę premiery. Firma najwyraźniej jest pewna, że uda im się sfinalizować ten projekt i doprowadzić go do kinowego debiutu.

Aktorski He-Man znowu ma problemy. Na początku 2022 z produkcji zrezygnowało Sony Pictures, które sprzedało prawa Netflixowi. Minęły ponad dwa lata i platforma również podjęła decyzję, że nie będzie rozwijać tego projektu. Na szczęście film otrzyma jeszcze jedną szansę i za Masters of the Universe tym razem będzie odpowiadać Amazon MGM Studios.

Masters of the Universe wyreżyseruje Travis Knight, reżyser animacji Kubo i dwie struny, a także Bymblebee z uniwersum Transformers. Scenariusz napisze Chris Butler, twórca historii do ParaNorman i Praziomka. Fabuła do filmu powstanie na bazie poprzednich szkiców napisanych przez Davida Callahama oraz Aarona i Adama Nee.