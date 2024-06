Amazon Prime Video w lipcu z wielkimi hitami. Dwie kinowe premiery i serialowa kontynuacja

To będzie bardzo mocny miesiąc na platformie Amazon Prime Video. Subskrybenci będą mogli liczyć na wielkie hity prosto z kin, a także filmowe nowości, czy serialowe niespodzianki. Już w przyszłym tygodniu do biblioteki serwisu trafi Ministerstwo Niebezpiecznych Drani, czyli najnowszy film Guya Ritchiego, który niestety ominął polskie kina, ale już wkrótce trafi od razu na streaming. Ponadto świetnie zapowiada się komedia Space Cadet z Emmą Roberts, a także Mój przyjaciel szpieg - Wieczne miasto z Davem Bautistą. Kolejną filmową nowością jest Piękna katastrofa 2, która w kinach zadebiutowała w lutym, a już w lipcu będzie można obejrzeć tę produkcję w ramach Prime Video.

Ava (Meagan Good), młoda bankierka, zostaje porzucona przez męża. Kobieta jest załamana i za wszelką cenę próbuje ratować małżeństwo. Los jednak wkracza do gry, ujawniając niegodziwe czyny Dallasa (Cory Hardrict), które zniszczyły ich związek i kiedyś pokrzyżowały drogę Avy do prawdziwej miłości.

Divorce in the Black – 11 lipca

Tiffany „Rex" Simpson (Emma Roberts) zawsze marzyła o podróży w kosmos, lecz jej życie nie potoczyło się zgodnie z planem. Zdeterminowana, aby odmienić swój los, z pomocą swojej najlepszej przyjaciółki Nadine (Poppy Liu) wchodzi na nową drogę: jej "podkoloryzowana" aplikacja trafia do ambitnego programu szkoleniowego NASA. Dzięki sprytowi, przebojowości i niezłomnej determinacji Rex stara się dotrzeć do ścisłej czołówki. Dyrektorzy programu, Pam (Gabrielle Union) i Logan (Tom Hopper), z pewnością zwrócą na nią uwagę, ale czy ta dziewczyna z Florydy zdoła przejść wymagające szkolenie i polecieć w kosmos, zanim jej sekret wyjdzie na jaw?

Rewelacyjnie wygląda także serialowa oferta na lipiec. Wielką premierą będzie Those About To Die, czyli historyczna produkcja, opowiadająca o rzymskim imperium. W głównej roli zobaczymy Anthony’ego Hopkinsa. Swoją premierę będzie miało także Sausage Party: Foodtopia, czyli serialowa kontynuacja animowanego filmu z 2016 roku. Pełną listę nowości wraz z datami premier znajdziecie poniżej.

Kiedy licealny chór Sophie (Chloe Coleman) zostaje wybrany na włoskie tournée, którego punktem kulminacyjnym jest występ dla papieża w Watykanie, JJ (Dave Bautista) postrzega to jako okazję do nawiązania więzi ze swoją nową pasierbicą i zgłasza się na ochotnika do pomocy w opiece nad grupą. Podróżując przez weneckie kanały, słynne mosty Florencji i najbardziej historyczne miejsca Rzymu nie wie jednak, że on i Sophie stali się mimowolnymi pionkami w spisku terrorystycznym, który może doprowadzić do upadku znanego nam świata.

Brzydula Betty, to jeszcze nie koniec – 19 lipca

Mijają dwa lata od jej odejścia z Ecomoda, Betty (Ana María Orozco) nadal jest żoną Armando (Jorge Enrique Abello), ale jest na skraju rozwodu, desperacko próbuje zbliżyć się do ich dorastającej córki (Juanita Molina) i zastanawia się, czy jest zadowolona z wybranej przez siebie ścieżki. Roberto, ojciec Armando i założyciel firmy Ecomoda, zmarł, a jego umierającym życzeniem było, aby Betty wróciła do firmy. Betty będzie musiała odbudować swoje relacje z córką, przejąć kontrolę nad Ecomodą jako prezes i zdecydować, czy pogodzić się z Armando, który jest zdeterminowany, aby naprawić ich związek. Betty ponownie spotka się ze złośliwymi plotkarzami Cuartel de las Feas, próżnym i aroganckim Hugo Lombardi (Julián Arango) oraz uwodzicielską poszukiwaczką złota Patricią "La Peliteñida" (Lorna Cepeda), a każdy z nich przez te 20 lat doświadczył własnych przemian i trudności.

Those About To Die – 19 lipca

Rzym w 79 r. n.e.: Centrum Imperium Rzymskiego jest najbogatszym miastem na świecie, a do pracy w nim napływają niewolnicy z rozrastającego się cesarstwa. Rzymska populacja - znudzona, niespokojna i coraz bardziej agresywna - jest utrzymywana w ryzach głównie dzięki dwóm rzeczom: darmowemu jedzeniu i spektakularnej rozrywce w postaci wyścigów rydwanów i walk gladiatorów. Those About to Die zagłębia się w świat igrzysk, charakteryzujący się żądzą krwi, chciwością pieniędzy, pogonią za władzą i korupcją. Wyścigi w Circus Maximus są kontrolowane przez cztery korporacje należące do patrycjuszy: frakcję Niebieską, Czerwoną, Białą i Zieloną, a udziały w nich stanowią w Rzymie najcenniejszą wartość. Ponieważ zasmakowana w rozrywce ludność staje się coraz bardziej znużona i żądna krwi, pojawia się potrzeba budowy nowego stadionu do walk gladiatorów - Koloseum. Skala tego przedsięwzięcia, walk gladiatorów i zwierząt jest ogromna - podobnie jak podziemia z kwitnącym biznesem zakładów bukmacherskich. W podziemiach, pod trybunami, pracują i żyją tysiące ludzi - wśród nich tysiące tych, którzy zginą za igrzyska.

Ministerstwo niebezpiecznych drani – 25 lipca

Oparty na niedawno odtajnionych aktach brytyjskiego Departamentu Wojny i zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, Ministerstwo Niebezpiecznych Drani to komedia akcji, która opowiada historię pierwszej w historii organizacji sił specjalnych utworzonej podczas II wojny światowej przez premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i niewielką grupę urzędników wojskowych, w tym pisarza Iana Fleminga. Ściśle tajna jednostka bojowa, składająca się z nietypowej ekipy łobuzów i indywidualistów, wyrusza na śmiałą misję przeciwko nazistom, stosując całkowicie niekonwencjonalne i „niedżentelmeńskie” techniki walki. Ostatecznie ich zuchwałe podejście zmieniło bieg wojny i położyło podwaliny pod brytyjski SAS i nowoczesną wojnę Black Ops.

Piękna katastrofa 2 – 26 lipca

Abby i Travis budzą się po szalonej nocy w Las Vegas bogatsi o ból głowy, kupę forsy, którą Abby wygrała w kasynie i obrączki na palcach. Wygląda na to, że w przypływie namiętności podkręconej alkoholem wzięli ślub. Co teraz? Za wygrane bogactwo postanawiają spędzić upojny miodowy miesiąc w Meksyku w towarzystwie znajomych i rodziny. Ale zanim to nastąpi każde z nich wyprawia swój wieczór kawalerski/panieński, który kończy się nieziemską zadymą. Co gorsza ich tropem rusza mafioso Benny i jego osiłki, by odzyskać forsę, którą stracili w kasynie.