Amazon Prime Video na marzec z serialowymi nowościami i filmem inspirowanym 365 dniami

Po dwóch bardzo mocnych miesiącach w Amazon Prime Video, tym razem platforma zaproponuje ofertę nieco bardziej skierowaną do serialowych widzów. W bibliotece serwisu już w najbliższy piątek zadebiutuje serial Daisy Jones & The Six z Riley Keough i Samem Clafinem. W dalszej części marca subskrybenci otrzymają seriale Swarm oraz The Power. Na widzów czeka również jedna filmowa propozycja, czyli przepełniony akcją i erotyzmem Perfect Addiction. Pełną listę nowości znajdziecie poniżej.

Daisy Jones & The Six – 3 marca

W 1977 roku zespół Daisy Jones & The Six byli na szczycie. Pod przywództwem dwóch charyzmatycznych liderów – Daisy Jones i Billy’ego Dunnea – zespół przeszedł drogę od ambitnych początków do wielkiej sławy. Nagle, po wyprzedanym koncercie w Soldier Field w Chicago, ogłosili rozpad. Dopiero teraz, dekady później, członkowie postanowili wyjawić dlaczego do tego doszło. Inspiracją dla fabuły była historia zespołu Fleetwood Mac, którego losy potoczyły się w podobny sposób. Fleetwood Mac po latach powrócili by dać serię fenomenalnych koncertów - czy tak samo będzie z Daisy Jones & The Six? Pierwszy odcinek już 3 marca, premiera następnych w każdy piątek.