Amazon Prime Gaming z 4 dodatkowymi grami w czerwcu. W tym polska perełka

Pod koniec maja Amazon nie przedstawił pełnej oferty gier w ramach abonamentu Prime Gaming na czerwiec. Firma zdradziła jedynie siedem pierwszych gier, które znalazły się w ofercie do połowy bieżącego miesiąca. Subskrybenci nie będą jednak z tego powodu stratni i Amazon właśnie udostępnił kolejną pulę czterech gier, które wcześniej nie były ogłoszone. Tym samym oferta na czerwiec już teraz wzrosła do jedenastu gier.

Gracze mogą więc od dzisiaj zagrać w ramach Amazon Prime Gaming w takie gry, jak Deceive Inc., Tearstone: Thieves of the Heart i The Invisible Hand. Fanów polskich produkcji ucieszy natomiast pierwsza część Call of Juarez, której klucz zostanie przypisany na platformie GOG. Poniżej znajdziecie zaktualizowaną listę gier na czerwiec.