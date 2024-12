Amazon pewny swojej nowej ekranizacji gier. Secret Level otrzyma drugi sezon

Wczoraj na platformie Prime Video pojawiły się ostatnie odcinki pierwszego sezonu Secret Level, czyli antologii, będącej ekranizacjami różnych gier. Najwyraźniej oglądalność serialu zadowoliła Amazona i firma dała zielone światło dla kontynuacji. Drugi sezon Secret Level już znajduje się na wczesnym etapie produkcji i podobnie jak za pierwszy, odpowiadać będzie Amazon MGM Studios oraz Blur Studio.

Secret Level otrzyma drugi sezon

W pierwszym sezonie mogliśmy zobaczyć krótkometrażowe historie z takich gier i słynnych popkulturowych marek, jak Dungeons & Dragons, Sifu, New World, Unreal Tournament, Warhammer 40,000, Pac-Man, Crossfire, Armored Core, The Outer Worlds, Mega Man i Honor of Kings. Nie wiadomo, czy którakolwiek z tych gier otrzyma jeszcze jedną szansę, czy też w drugim sezonie zobaczymy opowieści z zupełnie innych growych tytułów.