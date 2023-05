Alone in the Dark nadchodzi. Specjalna prezentacja gry jeszcze w tym tygodniu

THQ Nordic zaprasza graczy na Alone in the Dark Spotlight.

W sierpniu ubiegłego roku doczekaliśmy się zapowiedzi Alone in the Dark, czyli rebootu kultowej serii survival horrorów zapoczątkowanej w 1992 roku. Niestety od tamtej pory o nadchodzącej produkcji studia Pieces Interactive było dość cicho. Na szczęście zarówno wydawca, jak i deweloperzy zamierzają zmienić ten stan rzeczy. Jeszcze w tym tygodniu odbędzie się bowiem specjalna prezentacja gry. THQ Nordic zapowiedziało Alone in the Dark Spotlight. Nadchodzi prezentacja rebootu popularnego survival horroru THQ Nordic zapowiedziało bowiem Alone in the Dark Spotlight, czyli specjalny pokaz poświęcony produkcji studia Pieces Interactive. Wydarzenie rozpocznie się o 2:00 czasu polskiego w nocy z 25 na 26 maja, a więc z czwartku na piątek. Wydawca zaprezentował również krótki teaser informujący o wspomnianym pokazie. Materiał znajdziecie na dole wiadomości.

Ten list miłosny do przełomowego oryginału pozwala ci przeżyć przerażającą historię oczami jednego z dwojga bohaterów. Wciel się w Edwarda Carnby'ego lub Emily Hartwood i eksploruj otoczenie, walcz z potworami, rozwiązuj zagadki i odkrywaj niepokojącą prawdę o dworze Derceto… – czytamy w opisie gry na Steam.

