Alan Wake 2 wkrótce z prezentacją pierwszego DLC. Gracze otrzymali zaproszenie

Już kilka dni temu informowaliśmy, że Remedy Entertainment najwyraźniej szykuje się do prezentacji DLC do gry Alan Wake 2. Jeden z ostatnich wpisów na oficjalnym profilu wspomnianej produkcji na portalu społecznościowym X nie pozostawia natomiast co do tego żadnych wątpliwości. Fińskie studio dało dość jasno do zrozumienia, że jeszcze w tym tygodniu podzieli się szczegółami na temat pierwszego rozszerzenia do drugiej części Alana Wake’a.

Alan Wake 2 z prezentacją DLC Night Springs na Summer Game Fest 2024

Na oficjalnym profilu gry Alan Wake 2 na X opublikowano bowiem wpis, w którym zaproszono graczy na kawę w Night Springs. Właśnie taki tytuł nosi zarówno osadzony w świecie wspomnianej produkcji fikcyjny program telewizyjny, jak i pierwsze DLC do drugiej części przygód Alana Wake’a. Zapowiedziane przez Remedy Entertainment spotkanie odbędzie się już 7 czerwca 2024 roku, czyli w najbliższy piątek.