Alan Wake 2 podrożał o kilkadziesiąt złotych. Jak wyglądają nowe ceny?

Jeżeli należycie do graczy, którzy ze smutkiem zaregowali na wieść, iż Remedy Entertainment zdecydowało się wydać nadchodzącą grę Alan Wake 2 wyłącznie w wersji cyfrowej, to mamy dla Was kolejną nieciekawą wieść – ta jednak zasmuci prawdopodobnie wszystkich, a nie tylko tę część społeczności. Deweloperzy zdecydowali się bowiem zwiększyć cenę produkcji, zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach.

Alan Wake 2 – nowe ceny

Wersja na PC

Alan Wake 2 – 214,99 zł (wcześniej 177,49 zł)

Alan Wake 2 Wersja Deluxe– 300,99 zł (wcześniej 248,49 zł)

Wersja na PlayStation

Alan Wake 2 – 259,00 zł (wcześniej 212,99 zł)

Alan Wake 2 Wersja Deluxe– 344,00 zł (wcześniej 284,00 zł)

Wersja na Xbox

Alan Wake 2 – 257,99 zł (wcześniej 212,99 zł)

Alan Wake 2 Wersja Deluxe– 343,00 zł (wcześniej 248,00 zł)

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Alan Wake 2 ma zadebiutować 17 października 2023 roku na komputerach osobistych w sklepie Epic Games Store oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.