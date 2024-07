Aktualizacja Total War: Pharaoh – Dynasties z datą premiery. Ostatni duży update wkrótce trafi do gry

Do Total War: Pharaoh wielkimi krokami zmierza ostatnia, duża aktualizacja, zatytułowana Dynasties. Gracze mogą liczyć między innymi na 4 nowe kultury (Babilon, Asyria, Mykeny i Troja) i 25 pomniejszych stronnictw. Ponadto do gry trafią regiony Mezopotamii i Morza Egejskiego, a także ponad 150 nowych i przerobionych jednostek.

To jednak nie koniec nowości. W Total War: Pharaoh wprowadzony zostanie również system dynastii, który doda śmiertelność władców i wpłynie na pozostawiane przez nich dziedzictwo. Jeśli zaś chodzi o datę premiery aktualizacji Dynasties, ta została wyznaczona na 25 lipca 2024 roku. W sekcji FAQ na forum gry potwierdzono natomiast, to „ostatnia zaplanowana zawartość dla Pharaoh”.

Podczas gdy zespół pozostanie zaangażowany w łatanie i naprawianie gry w razie potrzeby, będzie to ostatnia zaplanowana zawartość dla Pharaoh, dlatego idziemy na całość z Dynasties! Jesteśmy bardzo dumni z tego, co zespół stworzył jako list miłosny do wszystkich, którzy z nami pozostali. – czytamy na oficjalnym blogu gry.