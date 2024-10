Aktualizacja do The Elder Scrolls Online już dostępna. Poznaliśmy dwie nowe postacie.

Największą zmianą, jaką zobaczyliśmy w The Elder Scrolls Online jest przemodelowanie trybu Battlegrounds. Twórcy zdecydowali się na wycofanie dotychczasowego 4v4v4 - od teraz walczyć będą dwa zespoły po cztery lub osiem osób. Przy okazji dodano nowe nagrody do zdobycia, kilka mechanik oraz listę najlepszych graczy rywalizujących w systemie 4v4.

Zespół odpowiedzialny za The Elder Scrolls Online wydał nową aktualizację, która wprowadza wiele nowości oraz poprawek dotyczących kilku elementów rozgrywki - we wpisie na Steamie możemy przeczytać opis wszystkich zmian. Na YouTube pojawił się zwiastun informujący fanów o wydarzeniu. Jest to kolejny update udostępniony w ostatnim czasie.

Aktualizacja do The Elder Scrolls Online o numerze 44 wprowadzi również dwie nowe postacie, z którymi będziemy mogli podróżować. Tanlorin jest elfem korzystającym z różnych rodzajów magii - jest pierwszą towarzyszem z taką zdolnością. Zerith-var to nekromanta należący do rasy khajiitów. Obaj bohaterowie oferują specjalne umiejętności i są dostępni do zakupu w Crown Store. Po odblokowaniu możemy ich spotkać w konkretnych miejscach w grze. Wśród zmian wymienionych przez twórców we wpisie znajdziemy również kilka zmian dotyczących balansu rozgrywki oraz listę naprawionych błędów.