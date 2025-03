Aktorzy z Gwiezdnych wojen wystąpią wspólnie w nowym filmie. Takiego połączenia nikt się nie spodziewał

Wciąż nie wiadomo kiedy wystartują prace na planie New Jedi Order, czyli kontynuacji historii Rey, w którą ponownie wcieli się Daisy Ridley. Aktorka nie może jednak narzekać na brak propozycji i właśnie ogłoszono, że zagra w nowej komedii romantycznej The Last Resort u boku innej gwiazdy Gwiezdnych wojen, czyli Aldena Ehrenreicha. Aktor wcielił się w młodą wersję Hana Solo w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny - historie z 2018 roku.

Daisy Ridley i Alden Ehrenreich zagrają razem w komedii romantycznej The Last Resort

Zdjęcia do filmu rozpoczną się w kwietniu. Za kamerą stanie Donald Petrie, doświadczony twórca, który wcześniej nakręcił Miss Agent oraz Jak stracić chłopaka w 10 dni. Był także twórcą ostatniego filmu zmarłego Gene’a Hackmana, Welcome to Mooseport.