Aktorka głosowa krytykuje film o Mario. Zirytowało jej podejście Hollywood

W ubiegły piątek podczas New York Comic Con Universal Pictures wspólnie z Nintendo zaprezentowali pierwszy zwiastun Super Mario Bros. Film. W zapowiedzi po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć głos Chrisa Pratta, który wciela się w postać kultowego hydraulika. Niektórzy fani byli zawiedzeni, że aktor nie zmodulował odpowiednio swojego głosu, aby wyróżnić Mario na tle swoich poprzednich ról. Do castingu gwiazdora znanego z Jurassic World i filmów Marvela odniosła się jedna z najlepszych aktorek głosowych, Tara Strong (Harley Quinn, My Little Pony), która za pośrednictwem Twittera skrytykowała twórców, że nie zaprosili do współpracy Charlesa Martineta, który od 30 lat wciela się w Mario w grach wydawanych przez Nintendo.

To powinien być Charles – napisała aktorka na Twitterze, zamieszczając wspólne zdjęcie z Martinetem.

Wczytywanie ramki mediów.