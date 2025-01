Aktor znany z MCU dołącza do serialu Fallout. Zaskoczeni?

Znacie go z widowiska Eternals.

Według The InSneider, Kumail Nanjiani dołączył do obsady drugiego sezonu serialu Fallout od Amazona. Chociaż platforma streamingowa jeszcze tego nie potwierdziła, mówi się, że aktor znany m.in. z roli Kingo w filmie Eternals należącego do MCU wcieli się w wysoko postawionego urzędnika Bractwa Stali. Jeśli te informacje się potwierdzą, Nanjiani stanie się częścią jednej z najbardziej rozpoznawalnych frakcji w uniwersum Fallouta. Zaskoczeni?

Aktor dołączy do gwiazd serialu, takich jak Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan i Walton Goggins, którzy powtórzą swoje role z pierwszego sezonu. Wcześniej informowaliśmy, że w obsadzie pojawi się również długo niewidziany Macaulay Culkin, znany z Kevina samego w domu. Aktor miałby zagrać szalonego geniusza przemierzającego postapokaliptyczne pustkowia.