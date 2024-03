Scenarzystka The Acolyte nigdy nie widziała żadnej części Gwiezdnych wojen. Był ku temu powód

Twórczyni serialu zdradziła, że celowo wybrała jedną osobę do napisania scenariuszy, która nie znała Gwiezdnych wojen.

Przed kilkoma dniami Lucasfilm wypuścił pierwszy zwiastun The Acolyte, czyli nowego serialu z Gwiezdnych wojen. Materiał cieszy się rekordową liczbą widzów, ale wielu fanów narzeka na nadchodzący serial, masowo klikając „łapkę w dół” pod trailerem na YouTubie. Serialowi nie pomagają również takie wypowiedzi, jak ta Leslye Headland, showrunnerki The Acolyte, która w najnowszym wywiadzie dla The Hollywood Reporter przyznała, że celowo wybrała jedną ze scenarzystek, która wcześniej nie miała okazji poznać uniwersum Gwiezdnych wojen.

The Acolyte – jedna ze scenarzystek nie znała wcześniej Gwiezdnych wojen

Headland tłumaczy, że powodem było, aby jedna z osób tworzących historię, nie znała świata Star Wars, dzięki czemu serial mógł zyskać również perspektywę osoby, która nie ma żadnego przywiązania do marki. Sama scenarzystka była początkowo zakłopotana tym, że showrunnerka wybrała właśnie ją.