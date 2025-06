Akira Toriyama swego czasu sensownie wytłumaczył dlaczego Goku jest najbardziej ikonicznym bohaterem anime i że pozostanie takim na długo

Anime stworzyło wielu bohaterów, którzy na zawsze zapisali się w popkulturze, jak choćby Luffy’ego z One Piece, Naruto lub Asha z Pokemonów. Choć są to postacie bardzo popularne, to jednak żadna z nich nie osiągnęła takiego globalnego, ponadczasowego statusu jak Son Goku z Dragon Balla.

W wywiadzie z okazji 30-lecia Dragon Balla, Toriyama wyjaśnił:

Zawsze rysuję silnych protagonistów. Nie tylko Goku — wszyscy są tacy. Myślę, że łatwo jest rysować nadludzko silnych gości i jest to też zabawne. Chyba lubię, kiedy jakiś głupiutki gość okazuje się niesamowicie silny. Jak w filmach kung-fu, gdzie chudy staruszek okazuje się mistrzem sztuk walki – uwielbiam takie rzeczy.

To właśnie ta mieszanka siły i prostoty sprawiła, że Goku stał się tak bliski fanom. On nie jest idealnym superbohaterem. Często bywa naiwny, samolubny, a jego życiowe decyzje bywają komiczne, ale to właśnie ta „odrobina trucizny”, jak mówił Toriyama, sprawia, że Goku jest bardziej ludzki, łatwiejszy do zrozumienia i pokochania. Dzięki temu jego momenty powagi nabierają dodatkowej siły emocjonalnej, gdy Goku zaczyna walczyć na poważnie, wiemy, że stawka jest wysoka.