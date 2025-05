Akira Toriyama miał absurdalne wyjaśnienie na moc jednego ze złoczyńców w Dragon Ballu. Jego nieoczywisty humor nadal zaskakuje

Twórca Dragon Ball, Akira Toriyama, choć nie ma go już z nami to nadal potrafi zaskakiwać i wywołać uśmiech wśród fanów.

Burter, znany jako najszybsza istota we wszechświecie, był ekscentrycznym wojownikiem służącym Friezy. Jego prędkości nie byli w stanie śledzić nawet doświadczeni wojownicy, tacy jak Vegeta. Uwielbiał przechwalać się swoją zwinnością i znęcać się nad przeciwnikami i choć nie należał do najmocniejszych postaci w serii, stanowił realne zagrożenie dla bohaterów.

Akira Toriyama, twórca kultowego Dragon Balla, miał niezwykły talent do kreowania barwnych i zapadających w pamięć postaci. Toriyama zasłynął jako mistrz obrazowania scen walk, ale jego humor – czasem dziwny – również towarzyszył serii, nawet gdy ta zaczęła podążać w bardziej poważnym kierunku, co jest jednym z kluczowych elementów Dragon Balla. Jednym z najlepszych przykładów tego nieoczywistego humoru jest postać Burtera, członka elitarnej Ginyu Force.

Fani mogli przypuszczać, że tak bezwzględny charakter jak Burter musiał przeżyć trudne dzieciństwo, jak to bywa u wielu antagonistów w anime. Według samego Toriyamy, jego dzieciństwo było ciężkie przez bardzo surową matkę. Wyjaśnienie słynnego twórcy szybkości tego bohatera jest niesamowite. Według niego, mały Burter był zmuszany do wykonywania większości obowiązków domowych, a jeśli spóźniał się z przygotowaniem obiadu, jego matka uderzała go w głowę. W obawie przed karą, chłopiec trenował swoją szybkość, by unikać ciosów i wykonywać zadania błyskawicznie. W efekcie stał się jednym z najszybszych wojowników we wszechświecie, ale nie z potrzeby przetrwania, lecz z chęci uniknięcia matczynego ciosu.