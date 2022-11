Aikode – gra tak mocno inspirowana Nier, że nawet Yoko Taro się zachwycił

Aikode to projekt, na który naszą uwagę zwrócił portal gamesradar.com. Dzieło jest tworem ambitnego dewelopera, ukrywającego się pod nazwą Ace. Jeśli zapoznacie się z zaprezentowanymi przez twórcę materiałami, to nie uwierzycie, ze pracuje nad tym wyłącznie jedna osoba. Gra wygląda na tyle zjawiskowo, że zdobyła uwagę słynnego Yoko Taro – ojca serii Nier i twórcy wielu docenionych produkcji. Nie bez przyczyny wspominamy o Nier. Aikode lub AI-kode jest tak mocno inspirowane tą marką, że aż można się pomylić.

Wczytywanie ramki mediów.

Aikode to gra mocno inspirowana serią Nier

Aikode z pewnością zdobędzie teraz rozgłos. Przyczynił się do tego sam Yoko Taro. Słynny deweloper podziękował twórcy za miłość do gier jego autorstwa za pośrednictwem Twittera. Jak przyznał Ace, taka reakcja wprawiła go w osłupienie. Niewykluczone, że taki obrót spraw pozytywnie wpłynie na dalsze losy produkcji i kiedyś doczekamy się jej premiery. Jak zdradził sam deweloper, Aikode potrzebuje jeszcze przynajmniej dwóch lat w produkcji. Wiemy jednak, że tak ambitne projekty często rozrastają się do tego stopnia, że ich ukończenie zajmuje lata.



Oczywiście, jeśli jesteście fanami gier spod skrzydeł Yoko Taro, to zachęcamy Was do dalszego śledzenia projektu. Aikode ma być RPG akcji, stawiającym na wielowarstwową fabułę. Gra opowie historię Aiko –androida stworzonego z człowieka, który będzie musiał stawić czoła staremu przyjacielowi, określanemu mianem Boga.



Chętnie usłyszymy, co Wy myślicie o powyższym projekcie oraz o grach autorstwa Yoko Taro.

Wczytywanie ramki mediów.