AI x GAMEDEV advanced by AMD: Konferencja o przyszłości gamedevu

Patronat medialny 0 0

Już 13 września w CIC Warsaw odbędzie się Konferencja AI x GAMEDEV advanced by AMD, poświęcona wykorzystaniu sztucznej inteligencji w produkcji gier.

Wielkie wydarzenie w świecie gamedevu AI x GAMEDEV advanced by AMD to kolejna edycja konferencji organizowanej przez better. gaming agency, przy wsparciu Advanced Micro Devices (AMD). Tym razem wydarzenie odbędzie się w prestiżowym Varso Place, w przestrzeni CIC Warsaw. Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy odebrać darmowy bilet na oficjalnej stronie wydarzenia.

Konferencja będzie dostępna zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, z transmisją na żywo. Co więcej, wszystkie prelekcje będą tłumaczone na język migowy, co pozwoli osobom niesłyszącym i słabosłyszącym w pełni uczestniczyć w wydarzeniu. Nowości i innowacje na AI x GAMEDEV advanced by AMD Tegoroczna edycja wprowadza kilka nowości, w tym platformę edukacyjną. Platforma ta zawierać będzie nagrania z konferencji oraz dodatkowe materiały edukacyjne przygotowane przez partnerów. Wszystkie te zasoby będą dostępne bezpłatnie dla zarejestrowanych uczestników. AI x GAMEDEV advanced by AMD to nie tylko prelekcje, ale również okazja do głębokiej analizy wpływu sztucznej inteligencji na różne etapy produkcji gier. Eksperci z różnych dziedzin, takich jak deweloperzy, inżynierowie, artyści oraz prawnicy, podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce. Wśród tematów poruszanych na konferencji znajdą się między innymi wpływ AI na development gier oraz nowe przepisy unijne dotyczące sztucznej inteligencji i ochrony własności intelektualnej. Prelegenci spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy da się pogodzić korzystanie z AI z poszanowaniem praw autorskich. Znani prelegenci i prelegentki Lista prelegentów tegorocznej konferencji jest imponująca. Artur Kurasiński, znany przedsiębiorca i twórca gier oraz komiksów, będzie jednym z głównych mówców. Swoją wiedzą podzielą się także dr Monika A. Górska, LL.M. oraz Lena Marcinoska-Boulangé z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, którzy przedstawią prawne aspekty korzystania z AI w gamedevie. W gronie prelegentów znajdą się również Aleksander Wasilewski, Creative Director ze Smile Studios, oraz Paweł Wilkos, Expert Producer i AI Expert z 11 bit studios. Dołączą do nich Grzegorz Ochmański, Senior Solutions Architect z Amazon Web Services, oraz Piotr Korzuszek, założyciel Upsoft. Gdzie i kiedy Konferencja AI x GAMEDEV advanced by AMD rozpocznie się 13 września o godzinie 10:00. Szczegóły dotyczące prelekcji oraz sylwetki prelegentów będą sukcesywnie ujawniane na oficjalnej stronie wydarzenia. Rejestracja na konferencję jest już otwarta, a darmowe bilety można odebrać na stronie internetowej wydarzenia.

GramTV przedstawia:

Transmisja na żywo będzie dostępna bez konieczności wcześniejszego zapisywania się, co umożliwi uczestnictwo w konferencji wszystkim zainteresowanym, niezależnie od miejsca pobytu. AI x GAMEDEV advanced by AMD to unikalna okazja do zdobycia wiedzy na temat najnowszych trendów i technologii w gamedevie, a także do nawiązania wartościowych kontaktów z ekspertami z branży. Nie przegap tej szansy i zarejestruj się już dziś, aby wziąć udział w jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych tego roku. Z przyjemnością informujemy też, że gram.pl objął konferencję oficjalnym patronatem medialnym.