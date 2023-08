Fani Gwiezdnych wojen z pewnością zacierają ręce, bo do premiery Ahsoki pozostaje coraz mniej czasu. Disney + nie zapomina przypomnieć o swojej nowej produkcji i wypuścił nowy zwiastun.

Ahsoka to serial poświęcony słynnej Jedi. Zaprezentuje on dalsze losy Ahsoki Tano, czyli byłej Jedi i padawanki Anakina. W głównej roli zobaczymy Rosario Dawson, która wcieliła się w tę postać w serialu The Mandalorian.