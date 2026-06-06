Agent 47 wraca do korzeni. Klasyczna trylogia Hitmana doczeka się remastera

Z uwagi na napływ wczorajszych ogłoszeń z Summer Game Fest informacja ta mogła wam umknąć. A nie powinna!
Oto bowiem najsłynniejszy płatny zabójca niekorzystający z usług fryzjera powraca. Ale tym razem nie w ramach nowej gry.
Odświeżona trylogia HITMANA nadchodzi
Zamiast tego otrzymamy HITMAN Classic Trilogy Remastered. Już po samej nazwie można się domyślić, co wchodzi w skład tego zestawu. Jeżeli jednak nie jesteście zapoznani z losami Agenta 47, spieszymy z wyjaśnieniem. W pakiecie mamy więc otrzymać trzy pierwsze część serii, tj. Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin oraz Hitman: Contracts. Produkcje te pierwotnie ukazywały się między 2000 a 2004 rokiem, każda z nich ma więc ponad 20 lat. Nie ma zatem co ukrywać, iż mocno nadgryzł je ząb czasu i trudno oczekiwać, by współczesny gracz bez dostatecznie dużej determinacji był w stanie się z nimi zmierzyć. I tutaj przychodzi remaster.
W ramach odświeżonej trylogii mamy więc otrzymać ulepszone modele postaci, udoskonalone otoczenie oraz tekstury w wysokiej rozdzielczości. Co jednak ciekawe, jeżeli z jakiegoś powodu uznacie, że wolicie oldschool, będziecie mogli jednym przyciskiem przełączyć się pomiędzy oryginalną a ulepszoną grafiką. Poza tym będzie to jednak klasyczny Hitman. Będziemy infiltrować wrogie ośrodki, przebierać się i wtapiać w otoczenie oraz obserwować zwyczaje naszego celu. Wszystko po to, by nasza robota była jak najbardziej czysta. Jeżeli więc ograliście HITMAN World of Assassination i byliście ciekawi, jak to drzewiej bywało, teraz będziecie mieli fantastyczną okazję, by to sprawdzić.
GramTV przedstawia:
Niemniej przyjdzie nam na tę okazję nieco poczekać. Saber Interactive i IO Interactive oficjalnie ogłosiły bowiem, iż premiera HITMAN Classic Trilogy Remastered dopiero w 2027 roku. Tak więc musimy jeszcze chwilę poczekać, by ponownie zobaczyć początki Agenta 47 w nowej szacie graficznej.
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