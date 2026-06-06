Agent 47 wraca do korzeni. Klasyczna trylogia Hitmana doczeka się remastera

Z uwagi na napływ wczorajszych ogłoszeń z Summer Game Fest informacja ta mogła wam umknąć. A nie powinna!

Oto bowiem najsłynniejszy płatny zabójca niekorzystający z usług fryzjera powraca. Ale tym razem nie w ramach nowej gry.

Odświeżona trylogia HITMANA nadchodzi

Zamiast tego otrzymamy HITMAN Classic Trilogy Remastered. Już po samej nazwie można się domyślić, co wchodzi w skład tego zestawu. Jeżeli jednak nie jesteście zapoznani z losami Agenta 47, spieszymy z wyjaśnieniem. W pakiecie mamy więc otrzymać trzy pierwsze część serii, tj. Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin oraz Hitman: Contracts. Produkcje te pierwotnie ukazywały się między 2000 a 2004 rokiem, każda z nich ma więc ponad 20 lat. Nie ma zatem co ukrywać, iż mocno nadgryzł je ząb czasu i trudno oczekiwać, by współczesny gracz bez dostatecznie dużej determinacji był w stanie się z nimi zmierzyć. I tutaj przychodzi remaster.