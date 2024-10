Age of Empires 2 z widokiem z pierwszej osoby? Strategia wygląda jak starsze odsłony The Elder Scrolls

Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, jak strategia mogłaby wyglądać w trybie pierwszoosobowym i nic nie stracić na swoich mechanikach, w tym takich, jak budowanie, to wydany w 2021 roku mod Overreign do Age of Empires 2: Definitive Edition jest właśnie dla Was. Pod koniec ubiegłego roku modyfikacja doczekała się nowej wersji, która wyeliminowała sporo błędów i usprawniła rozgrywkę. YouTuber T90Official, który jest wielkim fanem serii Age of Empires, postanowił powrócić do tego fanowskiego projektu i sprawdzić, jak obecnie wygląda mod.

Age of Empires 2: Definitive Edition – mod z trybem pierwszoosobowym

Twórca udostępnił długie wideo, w którym prezentuje odświeżoną wersję kultowej strategii czasu rzeczywistego z 1999 roku w trybie widoku z pierwszej osoby. Okazuje się, że Overreign działa teraz o wiele lepiej, pozwalając zanurzyć się w tym rozpikselowanym świecie. Sterując rycerzem można nawet odnieść wrażenie, jakby grało się w jedną z pierwszych odsłon serii The Elder Scrolls.