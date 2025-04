Against the Storm trafi wkrótce na konsole. Ujawniono dokładną datę premiery

Against the Storm spotkało się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony użytkowników komputerów osobistych, co potwierdzają m.in. „przytłaczająco pozytywne” opinie na Steam. Już niedługo – jak się okazuje – wspomniany tytuł trafi do znacznie szerszego grona odbiorców. Hooded Horse i deweloperzy ze studia Eremite Games ujawnili bowiem, kiedy hitowy city builder ukaże się na konsolach.

Against the Storm już w czerwcu zadebiutuje na konsolach

Zgodnie z przekazanymi informacjami konsolowa wersja Against the Storm zadebiutuje na rynku 26 czerwca 2025 roku. Wspomniany tytuł będzie dostępna na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. To jednak nie koniec dobrych informacji, ponieważ produkcja studia Eremite Games trafi także do usługi Xbox Game Pass.