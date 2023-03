AdeptiCon 2023: Pierwsza Kampania Narracyjna dla Herezji Horusa!

Gracze tej gry mogą się spodziewać pierwszej książki narracyjnej dla tej edycji Horus Heresy - Age of Darkness. Ta masywna księga ma zawierać ponad 100 stron samej narracji, opartej na oblężeniu planety Cthonia - Domu-Planety Arcyzdrajcy Horusa Lupercala. Tom ten, zatytułowany The Siege of Cthonia, oraz kolejne tomy, mają zastępować Czarne Księgi ze starej wersji Herezji, być ich duchowymi spadkobiercami.

Pierwsza kampania nowej wersji Herezji Horusa