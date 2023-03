AdeptiCon 2023: Nowy sezon Warhammer Underworlds zapowiedziany!

Kiedy w ramach trwającego Adepticon 2023 (jednego z większych konwentów poświęconym grom bitewnym, odbywającego się w miejscowości Schaumburg niedaleko Chicago) zapowiedziano koniec sezonu do siostrzanej Warhammer Underworlds gry jaką jest Kill Team , tak miłośnicy skirmishu w świecie Age of Sigmar otrzymali informację o nowej kampanii. Drużyny bohaterów zapuszczają się jeszcze głębiej w Gnarlwood, w korzenia Wyrdhollow.

Gnarlwood to (dosłownie) krwiożercza knieja, znajdująca się w Ghur, czyli Wymiarze Bestii, pożerająca powoli to, co się w niej znajdzie. Głębsze warstwy lasu odrzucają korę i drewno na rzecz mięsa i wnętrzności, aż do korzeni, przebijających podziemne jamy, gdzie to znajduje się (literalne) serce tego miejsca. Przesiąknięte wrodzoną oraz nabytą poprzez pochłanianie artefaktów magią, Wyrdhollow jest kompletnie bizarnym miejscem, gdzie dzika magia łamie zasady, jakimi powinna się kierować rzeczywistość. Nic dziwnego, że ciągnie do tego miejsca tych, którzy magią zajmują się fachowo.

Złoty Sabat kontra Pandemonium Demonologa

Drużyny, które stoczą ze sobą bój w podstawowej wersji Wyrdhollow to Domitan’s Stormcoven i Ephilim’s Pandaemonium. Pierwsza z nich to trio Rycerzy Arkany (Knight-Arcanum) należący do ożywionych i wzmocnionych przez Boga-Sigmara Stormcast Eternals. Ta trójka, dowodzona przez Domitana, to opancerzeni w złoto i władający wybitnie magią wojownicy, którzy w tym tajemniczym miejscu szukają czegoś, co przysłuży się sprawie i wspomoże siły Sigmara.