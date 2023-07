Szykuje się uczta dla fanów Warhammera – trwają prace nad 9 grami z tej marki

Jak podaje między innymi serwis PCGamesN, w najnowszym raporcie finansowym firmy Games Workshop ujawniono, że aktualnie powstaje aż dziewięć produkcji spod znaku Warhammera. Krótko mówiąc: wszystko wskazuje na to, że szykuje się naprawdę niezła uczta dla fanów tej marki.

Powstaje aż 9 gier z marki Warhammer

Na ten moment wiemy o pracach nad Space Marine 2, Age of Sigmar – Realms of Ruin oraz darmowym Speed Freeks. Oprócz tego nie należy zapominać o rozwijanym przez Owlcat Games Rogue Traderze i cyfrowej grze karcianej Warpforge. Pozostawia nas to z czterema niezapowiedzianymi grami ze znanego uniwersum.

Ponadto Games Workshop pochwaliło się w rocznym raporcie najwyższym poziomem sprzedaży i największym zyskiem od czasu wejścia na rynek.