Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin z nowym filmem skupiającym się na frakcjach

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin otrzymało pierwszy film skupiający się na frakcjach, przedstawiający Stormcast Eternals.

Nowy film przedstawia fragment rozgrywki w Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, pokazującą potwory, maszyny, bohaterów i wiele innych elementów, które pojawią się w grze. Stormcast Eternals to „wybrani wojownicy Boga-Króla Sigmara, przekuci z dusz śmiertelników w krainie Azyr i wysłani do walki w imieniu sił Porządku” i są „potężną i elitarną armią”. Frontier ujawnił, że to jedna z czterech frakcji, które pojawią się w grze.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ukaże się na PC, PlayStation 5 i Xbox Series S|X. W tej chwili nie jest znana dokładna data premiery.