Activision Blizzard: gry na PC i konsole zarabiają mniej niż mobilki

Activision ujawniło, że w ciągu 6 miesięcy tego roku PC zarobiło 1,25 miliarda dolarów. Dla porównania, wszystkie konsole łącznie zarobiły 1,19 miliarda dolarów w tym samym okresie. Jednak wszystko to jest niczym, przy dochodach z gier na urządzenia mobilne. Jest to obecnie kura znosząca złote jaja, która dorzuciła do skarbca Activision Blizzard oszałamiające 1,9 miliarda dolarów.