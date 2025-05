5 gier do odebrania w nowej ofercie Amazon Prime Gaming. W tym polska produkcja

Już wieczorem gracze posiadający wykupioną subskrypcję Amazona będą mogli w ramach usługi Prime Gaming odebrać kolejne gry całkowicie za darmo. W poprzednich tygodniach udostępniono takie hity, jak Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition, Amnesia: Rebirth, Hypnospace Outlaw, a także Saints Row: Gat out of Hell, ENDLESS Legend Definitive Edition, Golf with Your Friends, czy kultowe Legacy of Kain: Blood Omen 2. Dzisiaj Amazon pozwoli subskrybentom na przypisanie do swoich kont kolejnych gier.