4-godzinna wersja Gladiatora 2? Ridley Scott: "to możliwe"

Obecnie wyświetlany w kinach Gladiator 2 trwa 2 godziny i 28 minut, czyli niemal tyle, co oryginał z 2000 roku. Krytycy jednak nie są zgodni co do jakości tej kontynuacji – film zbiera mieszane recenzje. Już wkrótce zostaną także podsumowane wyniki finansowe filmu, bo film wszedł do kina USA dopiero wczoraj.

Ridley Scott znany jest z upodobania do wydawania rozszerzonych wersji swoich dzieł, czego przykłady to m.in. Łowca androidów i Królestwo niebieskie. W tym roku reżyser zaprezentował również 4-godzinną wersję Napoleona na Apple TV+, ale ta spotkała się z umiarkowanym zainteresowaniem widzów. Pozostaje pytanie, czy dodatkowe godziny materiału z Gladiatora 2 rzeczywiście wzbogacą film, czy też jedynie wydłużą odbiór tej nierównej kontynuacji.