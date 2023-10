3DS i Wii U bez rozgrywek online. Nintendo zamknie te usługi w przyszłym roku

Nintendo ogłosiło, że zamyka usługi obsługujące rozgrywki online dla konsol 3DS oraz Wii U. Przestaną one działać „z początkiem kwietnia 2024 r.”

Nintendo stopniowo wycofuje wsparcie dla tych starszych konsol, a pierwszym krokiem było zablokowanie dostępu do eShopu na obu platformach. Od kwietnia przyszłego roku w gry na Wii U i 3DS będzie można grać wyłącznie w trybie offline. Oznacza to, że będzie to miało wpływ również na „rozgrywkę kooperacyjną online, rankingi internetowe i dystrybucję danych”.

Nintendo zapewnia, że funkcje i tryby gry, które nie wymagają komunikacji online, będą nadal dostępne po zakończeniu obsługi gier w sieci. Dokładny termin wyłączenia opcji online dla obu konsol, zostanie podany w późniejszym terminie.

Stwierdzono również, że StreetPass będzie nadal dostępny, ponieważ wykorzystuje „lokalną komunikację między systemami z rodziny Nintendo 3DS”.