3. sezon serialu The Bear na kolejnym zwiastunie. Disney+ przypomina o swojej lubianej produkcji

The Bear to opowieść o utalentowanym młodym szefie kuchni, Carmym, którego życie zostaje wywrócone do góry nogami po samobójczej śmierci brata. Carmy dziedziczy rodzinny bar z kanapkami, Original Beef of Chicagoland, a jego codzienne chaotyczne życie staje się przeszkodą w zmierzeniu się ze stratą i demonami przeszłości.

The Bear – nowy zwiastun 3. sezonu serialu Disney+

Pracując z nieokrzesaną ekipą kuchenną, Carmy próbuje odmienić losy baru i siebie samego. W drugim sezonie kontynuowane są dramatyczne wydarzenia, a fabuła skonstruowana jest jako mieszanka kulinarnego thrilleru i obyczaju, z głębszymi portretami psychologicznymi postaci. The Bear to historia pasji, miłości i marzeń w świecie kulinarnym, gdzie pieniądze, ambicje i wyzwania prowadzą do nieprzewidywalnych konsekwencji.