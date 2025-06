3 gry za darmo w Amazon Prime Gaming. W tym miesiącu rozdano aż 15 tytułów

Dziś o 16:00 gracze mogą dodać do swoich bibliotek trzy ostatnie gry z czerwcowego zestawu: Thief: Deadly Shadows (2004, skradanka), Jupiter Hell (2021, roguelike w systemie turowym) oraz Gallery of Things: Reveries (2024, narracyjna przygodówka). Gry dostępne są w postaci kodów do GOG lub Legacy Games.

Dzięki dodatkowym produkcjom z okazji zbliżającego się Prime Day, całkowita liczba tytułów dostępnych w czerwcu wzrosła do 15. Poza wspomnianą trójką, wcześniej można było odebrać m.in. Mordheim: City of the Damned, Station to Station, Dark Envoy, Tomb Raider I-III Remastered czy Saints Row IV: Re-Elected.