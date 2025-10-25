21 lat temu zadebiutowała jedna z najważniejszych gier w historii. GTA: San Andreas udowodniło, że Rockstar Games nie ma sobie równych

Dla wielu to ulubiona odsłona serii.

Dokładnie 21 lat temu na konsoli PlayStation 2 zadebiutowało Grand Theft Auto: San Andreas, produkcja, która na zawsze zapisała się w historii gier. Tytuł od Rockstar Games nie tylko zdefiniował na nowo pojęcie „otwartego świata”, ale też ugruntował pozycję serii Grand Theft Auto jako jednej z najważniejszych growych marek. GTA: San Andreas – minęło 21 lat od premiery gry Rockstar Games 26 października 2004 roku posiadacze PlayStation 2 po raz pierwszy mogli wcielić się w Carla “CJ” Johnsona, który wraca do fikcyjnego San Andreas, by odkryć prawdę o śmierci matki i odzyskać kontrolę nad ulicami Los Santos. Fabuła, inspirowana amerykańską kulturą lat 90., gangami, rapem i filmami pokroju Chłopaki z sąsiedztwa, stała się jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla późniejszych gier.

Gracze zachwycili się rozmiarem świata, swobodą rozgrywki i możliwością personalizacji postaci, od ubrań i fryzur po kondycję fizyczną CJ-a. San Andreas było ogromne i obejmowało trzy duże miasta (Los Santos, San Fierro i Las Venturas) oraz setki kilometrów dróg, gór i pustkowi do zwiedzania. To właśnie San Andreas ugruntowało reputację Rockstara jako mistrza otwartych światów. Gra oferowała bezprecedensowy poziom wolności, gdzie można było nie tylko wykonywać misje, ale też ćwiczyć na siłowni, latać samolotami, nurkować, czy po prostu eksplorować tętniący życiem świat.

Na początku czerwca 2025 roku GTA: San Andreas pojawiło się na Xboxie oraz komputerach osobistych. Gra sprzedała się w ponad 27 milionach egzemplarzy na wszystkich platformach, stając się jednym z najlepiej sprzedających się tytułów ery PlayStation 2. Sukces San Andreas otworzył drogę do jeszcze większych projektów Rockstara. Kolejne części, GTA IV (2008) i GTA V (2013), rozwinęły formułę, wprowadzając bardziej realistyczne światy i zaawansowane narracje, ale również utraciły część mechanik znanych z San Andreas. Równocześnie San Andreas pozostaje dla wielu fanów synonimem „złotej ery GTA”, czyli czasów, gdy gry Rockstara łączyły gangsterski klimat z humorem i nieograniczoną wolnością. W 2021 roku gra powróciła w odświeżonej wersji w ramach GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, choć remaster spotkał się z mieszanymi opiniami ze względu na liczne błędy techniczne i problemy z optymalizacją. Obecnie Rockstar Games przygotowuje się na premierę GTA 6, w której gracze powrócą do Vice City w nowoczesnej formie. Nowa gra od samego początku będzie mierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami, szczególnie od tych fanów serii, którzy uważają San Andreas za najlepszą odsłonę cyklu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.